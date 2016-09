Artiklen: Brasiliens ekspræsident sigtes for at modtage luksusbolig

Den tidligere brasilianske præsident Lula de Silva anklages for at have modtaget en lejlighed i bestikkelse.

Politiet bad i august anklagemyndigheden om at rejse sigtelse mod Lula for at have modtaget 2,4 millioner brasilianske real. Det svarer til knap fem millioner kroner.

Det er første gang, at Lula personligt anklages for snyd i sagen, der involverer mange af landets politikere. Han er tidligere anklaget for et forhold omkring rettens gang.

Sagen mod ekspræsidenten hører under dommer Sergio Moro, som har fængslet stribevis af chefer og andre, som har været involveret i korruptionssagen.

Lula risikerer straf for at have modtaget en luksuslejlighed i São Paulo fra et af de selskaber, som har været involveret i sagen om bestikkelse.

70-årige Lula har nægtet ejerskab over den pågældende bolig.

Luiz Inacio Lula de Silva er tidligere fagforeningsboss. Han var en både karismatisk og populær mand i Brasilien. Han var præsident fra 2003 til 2010.

Den tidligere præsident har oplevet en hurtig deroute de seneste år. I august blev hans protegé og efterfølger som præsident, Dilma Rousseff, fjernet i en rigsretssag.

Rousseff blev fjernet, efter at Brasilien, som for få år siden var en fremadstormende økonomi, havde oplevet den værste recession siden 1930'erne.