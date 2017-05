Brasiliens ekspræsident Lula kalder korruptionssag en farce

Brasiliens tidligere præsident Luiz Inacio da Silva betegnede onsdag korruptionssagen, der truer med at sætte en stopper for hans politiske karriere, som en "farce".

Lula, der er en af Brasiliens mest populære og kontroversielle politikere, er anklaget for at have modtaget en lejlighed ved kysten i bestikkelse fra entreprenørfirmaet OAS.

Hvis han bliver dømt, kan han risikere fængsel og vil ikke være i stand til at stille op til præsidentvalget i 2018.

Under den lange afhøring sad Lula ansigt til ansigt med dommeren Sergio Moro.

Moro har heltestatus blandt mange brasilianere, fordi han stædigt har forsøgt at fælde magthavere i den omfattende korruptionsskandale, der har fået tilnavnet "bilvasksagen".

Lula, der var elsket af venstrefløjen og hadet af oppositionen, da han var præsident i perioden 2003-2010, vil i givet fald blive Moros største skalp i sagen.

Lula, der var med til at stifte det brasilianske arbejderparti, havde dog ikke meget til overs for anklagerne mod ham under onsdagens afhøring.

- Retssagen er illegitim, og anklagerne er en farce, sagde han til Moro under afhøringen, der foregik bag lukkede døre. Videooptagelser derfra er siden blevet offentliggjort.

Lula hævder, at anklagemyndighedens jagt på ham er "baseret på beskyldninger fra pressen".

Efter afhøringen blev Lula modtaget af tusindvis af tilhængere uden for bygningen i den sydlige by Curitiba.

- Jeg troede, at der i det mindste ville være et dokument, der beviste, at lejligheden var min. Jeg vil dømmes på baggrund af beviser, sagde han til sine støtter uden for retssalen.

Her gentog Lula, at han stadig planlægger at stille op ved det kommende præsidentvalg.

- Jeg forbereder mig på at vende tilbage som kandidat. Jeg vil vise, at eliten ikke er i stand til at hjælpe dette land, men at stålarbejderen kan gøre det, lød det fra Lula.