Brasiliansk politi mistænker kone for drab på ambassadør

Det kunne lyde som en film. En mand forsvinder og bliver få dage senere fundet død i sin bil. Politiet finder blodspor i hjemmet og mistænker hans kone og hendes elsker - som er politibetjent - for at ville skaffe manden af vejen.

Ofret er Grækenlands ambassadør i Brasilien, den 59-årige Kyriakos Amiridis.

Han blev sidst set i live mandag aften. To dage senere blev han meldt savnet af sin brasilianske kone, Françoise, som også er mor til parrets 10-årige datter.

Torsdag blev liget af Amiridis så fundet i en udbrændt bil, som han og hans kone havde lejet. Bilen var parkeret under en motorvejsbro i et område, hvor ambassadørparret boede.

Både Françoise og den politimand, hun angiveligt har et forhold til, er anholdt, mistænkt for at have slået Kyriakos Amiridis ihjel i parrets hjem.

Ifølge avisen O Globo er der fundet blodspor på en sofa, som politiets teknikere nu skal undersøge.

Globo TV oplyser fredag aften, at politimanden, 29-årige Sergio Moreira, har tilstået drabet på den græske ambassadør. Ifølge tv-stationen kan han have udført forbrydelsen på anmodning fra ambassadørfruen.

Hverken brasiliansk politi eller den græske ambassade i hovedstaden Brasilia vil kommentere mediernes oplysninger.

Drabet på den græske ambassadør er endnu en plet på Rio de Janeiros image, få måneder efter byen var vært for De Olympiske Lege. Også her var der bekymring for de mange tilrejsende OL-turisters sikkerhed på grund af den høje kriminalitet i storbyen.

Kvarteret, hvor Kyriakos Amiridis' forkullede lig blev fundet, er præget af bevæbnede bander, som afpresser indbyggerne til gengæld for at holde narkobander ude af området.