Brandfolk kæmper med 50 brande i australsk hedebølge

Brandvæsenet har kæmpet med knap 50 brande, efter at en hedebølge har ramt delstaten New South Wales.

Vejrmyndighederne i landet frygter, at temperaturerne i løbet af lørdagen vil ramme 48 grader. Det vil være varmerekord for en februar måned i delstaten.

Delstaten har blandt andet indført forbud mod at antænde ild, og flere store sportsbegivenheder er blevet aflyst.

- Dette er ikke bare endnu en varm sommerdag. Dette er så skidt, som det kan blive, siger Shane Fitzsimmons, der er talsmand for brandmyndighederne i New South Wales.

Han oplyser ved samme lejlighed, at brandvæsenet indtil midt på eftermiddagen har kæmpet med 49 brande.

- Den katastrofale risikovurdering ligger uden for det, vi kender på den konventionelle skala, tilføjer talsmanden.

Tusindvis af mennesker forsøger at komme væk varmen og er strømmet mod Sydneys mange strande for at blive kølet ned.

Det har udløst forhøjet beredskab blandt livredderne, der vogter de østlige kystområder.

- Folk skal være opmærksomme på tegn på hedeslag. Det vigtigste budskab er, at alle skal sørge for at drikke nok vand, siger en talsmand for livredderne i Sydney.

Den ekstreme varme spreder sig i løbet af lørdagen vestpå og vil også ramme det nordvestlige hjørne af delstaten Queensland.

Temperaturerne har allerede ramt 47 grader flere steder i New South Wales, og den ekstreme varme giver udfordringer for forsyningsselskaberne i delstaten på grund af det store forbrug af airconditioning.

Myndighederne har afbrudt for strømmen i flere områder for at undgå totalt nedbrud i forsyningen.