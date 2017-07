Brandfare får Honda til at tilbagekalde to millioner biler

Fejlen betyder, at risiko for brand, oplyser selskabet i en meddelelse fredag.

Den japanske bilgigant Honda vil tilbagekalde over 2,1 millioner biler verden over, fordi der kan være en fejl i en batterisensor.

I USA vil Honda tilbagekalde 1,15 millioner biler af modellen Honda Accord. De er alle fremstillet i årene 2013-2016.

Andre steder i verden skal knap en million biler tilbagekaldes, oplyser bilfabrikanten.

De skal alle på værksted for at have skiftet en 12-volt batterisensor.

Honda har modtaget fire meldinger fra USA om brand i motorrummet. I Canada kender selskabet til mindst ét tilfælde af brand på grund af den defekte sensor.

Der er ikke meldinger om, at nogen mennesker er kommet til skade som følge af brandene.

Det er særligt i områder, der anvender store mængder vejsalt om vinteren, at problemet kan opstå.

Honda meddeler, at sensorerne muligvis ikke er tilstrækkeligt isoleret til at modstå fugt. Med tiden kan fugt betyde, at vejsalt og andet materiale trænger ind i batterisensorerne, hvilket kan forårsage rust og mulig kortslutning.