Brand i London-højhus begyndte i et defekt køleskab

Politiet overvejer at drabssigte en eller flere i forbindelse med branden, der kostede mindst 79 mennesker livet, oplyser Fiona McCormack fra politiet i London.

- I lyset af, at så mange mennesker døde, overvejer vi drabssigtelser samt andre lovovertrædelser og brud på love og regler, siger hun.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvem politiet i givet fald vil sigte. Men McCormack siger, at politiet nu vil efterforske de virksomheder, der har været involveret i en renovering af højhuset for et par år siden.

- Vi har nu eksperternes ord for, at branden ikke var påsat, siger hun.

Brandeksperter har undersøgt facadebeklædningen og isoleringen, hvilket har udløst en gennemgang af mindst 600 etageejendomme i England, hvor tilsvarende materialer er brugt.

Branden brød ud i det 24 etager høje Grenfell Tower 14. juni.

Fiona McCormack oplyser på fredagens pressekonference, at alle "hele lig" er fjernet.

- Vi kan muligvis ikke finde eller identificere alle, der omkom, på grund af den høje temperatur, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Politiet har tidligere sagt, at der er frygt for, at det reelle dødstal kan være højere end 79, fordi nogle mennesker kan have boet ulovligt i højhuset.