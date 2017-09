Brand dræber mindst 23 teenagere på en skole i Kuala Lumpur

- Antallet af bekræftede døde er 23 elever og to lærere, siger Khirudin Drahman, direktør for Kuala Lumpurs brand- og redningsafdeling, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- De kan være døde af røgforgiftning eller være blevet fanget i flammerne.

- Det er en af landets værste brandkatastrofer i de sidste 20 år. Vi undersøger nu årsagen til branden, siger Khirudin Drahman.

Samtidig oplyser politichef i Kuala Lumpur Amar Singh til nyhedsbureauet AP, at de dræbte elever alle er teenagedrenge i alderen fra 13 til 17 år.

Politichefen fortæller også, at ligene blev fundet nærmest stablet oven på hinanden, hvilket indikerer, at de er døde i et forsøg på at flygte fra flammerne.

- Desværre var der kun én udgang, så de kunne ikke nå at komme ud. Alle ligene blev fundet liggende oven på hinanden, siger han.

Ligene er bragt til et nærliggende hospital.

Branden på skolen Darul Quran Ittifaqiyah i hjertet af Kuala Lumpur brød ud torsdag omkring klokken 05.40.

Det er endnu uvist, hvordan branden startede, men ifølge myndighederne brød den ud på den øverste etage i den tre etager høje bygning.

Ifølge brandmyndighederne startede branden i en sovesal.

- Børnene forsøgte desperat at undslippe flammerne. Men der var metalgitre for vinduerne, som forhindrede dem i at komme ud af den brændende bygning, fortæller embedsmanden Tengku Adnan Tengku Mansor ifølge AFP.

Avisen The Star rapporterer, at brand- og redningsmyndigheder har rejst bekymring over brandsikkerheden på uregistrerede private religionsskoler - kendt som tahfiz-skoler.

Således har malaysiske myndigheder registreret 211 brande på sådanne institutioner siden 2015.

I april var der 519 tahfiz-skoler registreret på tværs af Malaysia, men ifølge The Star findes der mange flere.