Borgmester lukker orkanramt Houston ned over natten

- På grund af den nuværende situation, og det faktum at mange mennesker er uden for deres hjem, at strømmen er gået, og at det stadig er farligt at være på gaderne om natten, har jeg indført udgangsforbud fra i aften, siger Turner til nyhedsbureauet AFP.

Ud over udgangsforbuddet har Houston også oprettet adskillige nye tilflugtssteder.

Det sker for at dæmpe presset på George R. Brown Convention Center i Houstons centrum, der huser 10.000 mennesker.

Nogle af de mange mennesker i konferencecenteret vil blive rykket til andre arenaer i det centrale Houston.

I den vestlige del af Houston, hvor mere end 3000 hjem er blevet oversvømmet, åbner byen desuden et nyt tilflugtssted.

Borgmesteren beder folk i Houston om at forholde sig roligt, og han understreger situationens alvor.

- Der er tusindvis af mennesker, der ikke kan være i deres hjem, og som befinder sig i vores tilflugtssteder og venter på vand, siger Turner.

Problemerne i Houston, der er USA's fjerdestørste by, er vokset, efter at Harvey gik i land fredag aften lokal tid som en kategori 4-orkan.

Det er ifølge AFP den kraftigste orkan til at ramme Texas i over 50 år.

Ud over de ødelæggelser, som orkanen har medført, er der også problemer med kriminalitet, siger byens politichef.

- Man kan ikke køre rundt eller opholde sig i offentligt rum. Vi har haft problemer med væbnede røverier og folk med pistoler og skydevåben, siger politichefen i Houston, Art Acevedo, ifølge nyhedsbureauet Reuters.