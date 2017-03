Borgmester forbyder uddeling af mad til migranter i Calais

Politiet har affyret tåregas mod frivillige i færd med at uddele mad til 30 teenagere i den franske by Calais.

Et forbud mod at uddele gratis mad til hjemløse migranter i franske Calais har sendt en byge af kritik i retning af byens borgmester, skriver avisen The Guardian og AFP.

Og det er netop for at undgå, at en ny lejr opstår, forklarer borgmesteren.

- Jeg traf den beslutning for at sikre, at der ikke bliver skabt en ny permanent base eller besættelse omkring Calais, siger hun til AFP.

Den nordfranske by har gennem mange år været en magnet for flygtninge og migranter med håbet at nå Storbritannien ved blandt andet at forsøge at gemme sig i lastbiler, som kører over kanalen til de britiske øer.

Efter "Junglen" blev revet ned i oktober sidste år, blev mange tusindvis af flygtninge sendt til modtagecentre rundt om i Frankrig.

Men der befinder sig fortsat håbefulde migranter og flygtninge i og omkring havnebyen.

Hjælpeorganisationen Utopia 56 har dagligt uddelt 500 gratis måltider. Gruppen vil tage sagen op i retten.

- Vi vil ikke lade de her folk, heriblandt en masse børn, sulte til døde. De lever i forvejen udenfor, siger Gael Manzi fra gruppen til AFP.

Et andet medlem af Utopia 56 fortæller til britiske The Guardian, at politiet har affyret tåregas mod frivillige torsdag. De var i færd med at uddele morgenmad til omkring 30 teenagere nær en motorvej lidt uden for Calais.

- De ville stoppe uddelingen, og de ville få folk til at holde op med at sove i området, siger Sarah Arrom til avisen.

- Der har aldrig før været brugt tåregas, når vi har forsøgt at uddele mad.