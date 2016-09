Artiklen: Borgmester: Eksplosion i New York var en bevidst handling

- I aften har en særdeles alvorlig hændelse fundet sted i New York. Der er sårede med svære skader, men jeg kan bekræfte, at ingen af de skadede lader til at være i livsfare, siger borgmesteren på et pressemøde tidligt søndag morgen dansk tid.

En eksplosion på Manhattan lørdag aften lokal tid var en bevidst handling, men intet tyder på, at det var terror, siger New York-borgmester Bill de Blasio på CNN.

- Det tyder på, at eksplosionen var en bevidst handling. Der er dog intet, der indikerer, at det her har forbindelser til terror, siger borgmesteren.

Eksplosionen har såret mindst 29 personer, oplyser storbyens brandvæsen ifølge CNN.

Flere gader er afspærret, og mange ambulancer og brandslukningskøretøjer er kaldt til området.

Årsagen til eksplosionen, der fandt sted klokken 20.30 lokal tid tæt på krydset mellem 6th Avenue og West 23rd Street, er ikke fastslået.

Men den indledende efterforskning peger i retning af, at eksplosionen skyldes en sprængladning, der var placeret i en affaldscontainer. Det oplyser politikilder til Reuters.

Ifølge Bill de Blasio er der fundet en mistænkelig genstand tæt på det sted på Manhattan, hvor eksplosionen fandt sted. Fox News rapporterer, at genstanden er en trykkoger.

Storbyens antiterrorenhed er på stedet, og de er i gang med at analysere genstanden.

Eksplosionen i New York er den anden eksplosion lørdag i det østlige USA. Tidligt lørdag morgen eksploderede en rørbombe, kort tid før et motionsløb i delstaten New Jersey skulle skydes i gang.

Det hjemmelavede aggregat var placeret i en skraldespand, der stod langs den rute, som de omkring 5000 deltagere skulle ud på, skriver NBC New York.

I skraldespanden er der fundet to tilsvarende rørbomber, som ikke gik af.