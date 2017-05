Bomberyddere i Manchester sprænger genstand under ransagning

Politiet er til stede på adressen som led i efterforskningen af et bombeangreb under en koncert i byen mandag, som kostede 22 mennesker livet.

Der er ingen yderligere oplysninger om aktionen i Moss Side, der ligger cirka tre kilometer fra centrum af Manchester.

Det er derfor uvist, om politiet har fundet en bombe på adressen, eller om der er tale om en mistænkelig genstand, som af sikkerhedsmæssige årsager er blevet destrueret.

Avisen The Independent erfarer ifølge torsdagens udgave, at politiet under de foregående dages ransagninger har fundet bomber mage til den, som blev anvendt mandag.

Cirka fire timer efter angrebet mandag ved 22-tiden i Manchester Arena foretog bomberyddere en kontrolleret detonation af det, som blev mistænkt for at være en sprængladning ved Cathedral Gardens i Manchester.

Det viste sig dog at være efterladt tøj. Siden er der foretaget andre kontrollerede sprængninger og torsdag morgen altså endnu en.

Britisk politi arbejder ud fra en antagelse om, at den 22-årige Salman Abedi, der er identificeret som manden, der udløste den hjemmelavede bombe i Manchester Arena, var en del af et netværk af islamistiske ekstremister.

- Det står klart, at vi efterforsker et netværk, sagde politichef Ian Hopkins på et pressemøde i Manchester onsdag.

Manchester Evening News kunne samtidig oplyse, at Salman Abedi sandsynligvis ikke selv har konstrueret bomben, der var placeret i en rygsæk og fyldt med bolte og møtrikker med den hensigt at forårsage maksimal ødelæggelse.

Politiet tror, at Salman Abedis eneste opgave var at udløse bomben, der også kostede ham selv livet.

- De (terrornetværk, red.) spilder ikke bombemagere (på selvmordsangreb red.), siger en kilde i politiet til avisen.

Han tilføjer, at det netop er derfor, at regeringen tirsdag for første gang siden 2007 hævede trusselsniveauet i Storbritannien til det højeste niveau.

- At vi er gået til kritisk (topniveauet, red.) skyldes, at han stadig er derude og frygt for, at han vil slå til igen, før de bliver fanget, siger kilden.