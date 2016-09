Et stort antal politi- og redningsfolk var til stede i gaderne på Manhattan i New York, der lørdag aften blev rystet af en eksplosion. 29 blev kvæstet ved eksplosionen, heraf en meget alvorligt.

Bomberyddere fjerner mistænkelig trykkoger på Manhattan

Eksplosionen, der sårede 29 personer, var formentlig forårsaget af en sprængladning og tilsyneladende en bevidst handling, lyder det fra myndighederne, som derfor ikke tog nogen chancer med den mistænkelige trykkoger:

- Den mistænkelige genstand på West 27th Street i Chelsea er blevet sikkert fjernet af bomberyddere fra NYPD, oplyser New Yorks politi på Twitter lørdag formiddag dansk tid.

Billeder på den amerikanske tv-station CNN viser trykkogeren, der er rullet ind i sølvgråt gaffatape og har en sort ledning stikkende ud. En lille sort, firkantet genstand, der ifølge flere medier ligner en mobiltelefon, er forbundet til trykkogeren med ledningen.

Politiet oplyser desuden, at en del af området på Manhattanud på natten lokal tid fortsat er afspærret for trafik efter eksplosionen, der chokerede beboere og folk på gaden i området omkring klokken 20.30 lørdag aften.

29 blev kvæstet ved eksplosionen, heraf en meget alvorligt. Ifølge byens borgmester er ingen dog i livsfare. I alt er 24 blevet kørt til et nærliggende hospital.

Ifølge det lokale medie New York Daily News er et otteårigt barn blandt de tilskadekomne ved eksplosionen, der rystede bygninger og blæste vinduer ud i området. I minutterne efter blev gaderne fyldt med panikslagne øjenvidner, skriver avisen.

Den indledende efterforskning peger på, at eksplosionen skyldes en sprængladning, der var placeret i en affaldscontainer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Blandt øjenvidnerne var to betjente fra New Yorks politi, der patruljerede i området, skriver politiet på Twitter. Klokken 20.30 lokal tid kunne de to betjente slå alarm, og et stort antal brandbiler, ambulancer og efterforskere blev kaldt til stedet.

Efter fundet af den mistænkelige genstand bad politiet beboere i bygninger på 27. gade om at holde sig væk fra vinduer ud mod gaden.

Sent lørdag aften gik New Yorks borgmester, Bill de Blasio, på CNN og sagde, at eksplosion på Manhattan var en bevidst handling, men at intet tyder på en terrorhandling.