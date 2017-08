Bombe tvinger 70.000 ud af deres bolig i Frankfurt

Omkring 70.000 mennesker bliver i den kommende weekend tvunget til at forlade deres bolig i den tyske by Frankfurt, efter at der en fundet endnu en kraftig ueksploderet bombe fra Anden Verdenskrig.

Den er blevet fundet under et byggearbejde nær centrum - et stenkast fra Goethe-universitetet.

Selv om der er gået over 70 år, siden krigen sluttede, findes der stadig jævnligt ueksploderede bomber i Tyskland.

I juni blev et fængsel i byen Regensburg i det sydøstlige Tyskland evakueret, da der var blevet fundet en 225 kilo tung bombe i nærheden.

I maj evakuerede tysk politi flere end 50.000 mennesker i den nordlige storby Hannover, så bomberyddere kunne uskadeliggøre i alt fem bomber fra Anden Verdenskrig.

Den evakuering berørte omkring en tiendedel af indbyggerne i byen, som har et befolkningstal på 520.000.

Allierede fly bombede Hannover mange gange og meget intenst under verdenskrigen. Tusinder blev dræbt, og meget af byen blev jævnet med jorden.

Den største bomberelaterede evakuering siden krigen skete juledag sidste år i Augsburg. Over 54.000 mennesker blev evakueret fra deres boliger i byen, efter at en 3,8 ton bombe blev opdaget ved et udgravningsarbejde.