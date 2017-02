Bombe koster mindst 20 livet ved Afghanistans højesteret

Det bliver bekræftet af sundhedsmyndigheder i landet, der også melder om kvinder og børn blandt de sårede.

- 41 sårede er blevet fragtet til hospitaler med ambulancer, siger Wahidullah Majroh, der er talsmand for det afghanske sundhedsministerium, til nyhedsbureauet dpa.

BBC melder om op mod 45 sårede, mens der ifølge Reuters er tale om 38.

Bomben eksploderede på en parkeringsplads ved domstolen. Derfor er en stor del af ofrene medarbejdere ved højesteretten.

Ifølge Najibullah Danish var de ansatte ved at stige om bord i en bus, efter at de havde fået fri.

Selvmordsbomberen ankom angiveligt til stedet til fods.

Øjenvidner fortæller til Reuters, at der på fortov og veje ved stedet kan ses mange blodpletter.

- Da jeg hørte et brag, skyndte jeg mig hen til højesterettens parkeringsplads for at finde min bror, som arbejder der, siger øjenvidnet Dad Khuda til Reuters og tilføjer, at han fandt sin bror i live.

- Desværre var der mange dræbte og sårede, siger han.

Ingen har taget skylden for angrebet endnu.

Selvmordsbomben i Kabul kom kun få timer efter, at en vejsidebombe dræbte en højtstående embedsmand i Farah-provinsen i den vestlige del af Afghanistan. Et angreb, Taliban efterfølgende har taget ansvaret for.

Taliban har tidligere angrebet landets retsbygninger og ansatte i retssystemet.