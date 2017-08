Bombe går af i Somalias hovedstad og dræber fodgængere

Ifølge en politibetjent er mindst to personer blevet dræbt, i hvad der menes at være en bilbombe, der er gået af på en stor gade i hovedstaden.

Eksplosionen skal have fundet sted på vejen Maka Almukarramah, og de to ofre menes at være fodgængere.

Det endelige antal dræbte og sårede er endnu ukendt.

Eksplosionen kommer få timer efter, at det amerikanske militær har meddelt, at det har dræbt en højtstående al-Shabab-kommandør i et luftangreb i sidste uge.

Kommandøren, Mohamed Hussein, menes at stå bag de dødeligste angreb i Mogadishu i år.

Han er den højest rangerende al-Shabab-kriger, som USA har dræbt i år.

Den militante organisation al-Shabab er kendt for med jævne mellemrum at foretage dødelige angreb på højt profilerede områder i den somaliske by - såsom hoteller og militære kontrolposter.