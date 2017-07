Bolsjoj aflyser premieren på Nurejev-ballet

Den skulle opføres tirsdag på det berømte og respekterede Bolsjojteaters scene i Moskva, Ruslands hovedstad, men det bliver ikke til noget, skriver avisen The Guardian fra Moskva.

Den længe ventede premiere på den biografiske ballet over balletstjernen Rudolf Nurejevs liv er aflyst.

Lørdag blev det meddelt, at premieren er afblæst, men der er ingen officiel forklaring. Yderligere oplysninger kan ventes mandag, hedder det.

I stedet spiller Bolsjoj en af de gamle favoritter, nemlig Don Quixote.

Teatret Bolsjoj har offentliggjort en video, hvori det hedder, at balletten aflyses, fordi den "ikke er klar".

Men nogle af danserne er gået på Facebook og har afvist denne forklaring.

I stedet spekuleres der i, at der er tale om nogle af de bag-ved-scenen-intriger, som Bolsjoj ifølge The Guardian er så berømt for.

Nurejev-balletten har været ventet med spænding længe, så at aflyse den kort før premieren er tydeligvis en beslutning, der vækker opsigt, og som kan give Bolsjoj en ny skandale.

Der spekuleres ifølge avisen i, at årsagen til aflysningen måske skal findes i, at Rudolf Nurejev var homoseksuel.

Han regnes for at have været en af de bedste balletdansere, der nogensinde har optrådt, men han valgte Rusland fra - eller rettere Sovjetunionen.

I 1961 hoppede han af til Vesten, da hans russiske ballet optrådte i Paris i Frankrig. Siden optrådte han på flere af de store scener i Vesten.

I 1993 døde han som 53-årig af en sygdom i forbindelse med aids.

The Guardian skriver, at indholdet af balletten har været holdt meget hemmelig frem til generalprøven, der blev holdt fredag.

Og det er efter generalprøven, at aflysningen er kommet.

Avisen noterer, at der i Rusland er meget homofobi, og at landet har en lov, der forbyder "homoseksuel propaganda blandt mindreårige".

I realiteten gør det offentlig udstilling af homoseksualitet ulovlig.