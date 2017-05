Boko Haram løslader 82 skolepiger efter tre års bortførelse

Regeringen i det vestafrikanske land har tidligere oplyst, at myndighederne har forhandlet med Boko Haram om at få de tilfangetagne på fri fod.

At de 82 piger nu er på fri fod skal ifølge den anonyme regeringskilde netop være et resultat af disse forhandlinger.

Den ekstremistiske gruppe bortførte flere end 200 piger fra en skole i Chibok i delstaten Borno i april 2014.

Nogle er sluppet væk siden. Og i oktober sidste år blev 20 piger løsladt, efter at Røde Kors fik forhandlet en aftale om deres løsladelse på plads.

En militærkilde i Banki nær grænsen til Cameroun fortæller, at "mindst 80" piger blev bragt til byen sent lørdag eftermiddag.

- Pigerne er blevet indkvarteret i militærbarakker og vil blive fløjet til Maiduguri (hovedstad i delstaten Borno, red.) i morgen (søndag, red.), siger kilden.

Enoch Mark, hvis to døtre var blandt de bortførte piger, fortæller, at han fik beskeden om deres løsladelse gennem pressefolk i støttegruppen Bring Back Our Girls.

- Dette er gode nyheder for os. Vi har ventet på denne dag. Vi håber, at de resterende piger snart vil blive frigivet, siger han ifølge AFP.

Siden begyndelsen af 2014 skal Boko Haram ifølge Amnesty International have bortført flere end 2000 drenge og piger i Nigeria. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De bruges blandt andet som soldater, sexslaver og til at begå selvmordsangreb.

Boko Harams overordnede mål er at oprette et islamistisk kalifat.

Mindst 20.000 mennesker er blevet dræbt, og over to millioner er drevet på flugt fra deres hjem, efter at Boko Haram i 2009 greb til våben i kampen for en islamisk stat.

Nigerianske soldater har med støtte fra regionale styrker fra Cameroun, Tchad, Niger og Benin i de seneste to år fortrængt Boko Haram fra det meste af det territorium, som gruppen tidligere havde kontrol over.

Boko Haram har tilsyneladende været under massivt pres den seneste tid, men gruppen har alligevel udført en række blodige selvmordsangreb.