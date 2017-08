Børn og kvinder dør under flugt fra vold i Myanmar

Stadigt flere medlemmer af den muslimske mindretalsgruppe forsøger at krydse grænsefloden Naf i spinkle både, som er beregnet til indlandsfiskeri, men som let kæntrer i hård søgang.

Grænsevagter i Bangladesh fandt torsdag over en snes omkomne rohingyaer, som var druknet under deres flugt fra vold i Myanmar. Flere af de omkomne var børn.

Naf er smal nogle steder, men flygtningene krydser den oftest, hvor den er bredest, eller begiver sig ud på havet for at undgå de stadigt flere grænsepatruljer i Bangladesh.

FN-kilder siger til Reuters, at omkring 27.400 rohingyaer er flygtet til Bangladesh i den seneste uge.

Yderligere 20. 000 er ifølge FN-kilder fanget i ingenmandsland mellem de to lande, siger tre FN-kilder.

Bangladesh' regering har gjort det klart, at den ikke vil tage imod flere flygtninge. Landets premierminister, Sheikh Hasina, har bedt FN om at lægge pres på Myanmar for at få regeringen der til at mindske flygtningestrømmen.

- Vi har givet beskyttelse til et meget stort antal rohingya-flygtninge af humanitære grunde, og det er et stort problem for, siger hun til nyhedsbureauet BSS.

Bangladesh har tvunget nogle flygtninge tilbage til Myanmar.

I FN har blandt andre USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, indtrængende henstillet til Myanmars sikkerhedsstyrker om at undgå angreb på uskyldige civile.

Haley fordømmer nylige angreb som ekstremistiske rohingyaer har begået, men hun understreger, at Myanmars sikkerhedsstyrker har et ansvar for at forhindre yderligere vold og udvise humanitære hensyn.