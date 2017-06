Bob Dylan beskyldes for at skrive af fra lektiehjemmeside

Da modtageren af Nobelprisen i litteratur tidligere på måneden skrev en nobelforelæsning, har han ifølge netmediet Slate kigget lidt for meget på lektiehjemmesiden SparkNotes for inspiration.

Det skriver Politiken og Berlingske.

Bob Dylan beskrev blandt andet, hvordan han især var påvirket af tre litterære værker: "Moby Dick", "Odysseen" og "Intet nyt fra Vestfronten".

Ifølge Slate brugte Bob Dylan 78 sætninger på at beskrive "Moby Dick". I mindst 20 tilfælde ligger Bob Dylans ordvalg tæt på de formuleringer, der står på lektiehjemmesiden.

- Jeg har kontaktet Columbia, Dylans pladeselskab, for at få en kommentar fra Dylan eller selskabets ledelse, men de har ikke svaret, skriver Andrea Pitzer fra Slate ifølge Politiken.

Nogle af de formuleringer, som Dylan brugte, findes ikke i selve romanen, men kun i SparkNotes.

Talen fik ellers en masse ros til at begynde med.

- Talen er ekstraordinær, og, som man nok ville forvente, velformuleret, skrev Sara Danius, som er akademiets faste sekretær, i et blogindlæg.

- Nu hvor forelæsningen er leveret, er Dylan-eventyret ved at nærme sig sin afslutning.

Dylan har allerede skabt en del overskrifter verden over i forbindelse med sin Nobelpris fra oktober 2016.

Efter flere ugers komplet tavshed meddelte rocklegenden i et brev, at han ikke kunne komme til overrækkelsesceremonien i december for at modtage Nobelprisen i litteratur.

Han angav dengang ingen årsag til, hvorfor han ikke kunne være til stede.

1. april i år modtog Bob Dylan så prisen i den svenske hovedstad, Stockholm.

Begrundelsen for at give Nobelprisen til den i dag 76-årige sanger og sangskriver var blandt andet, at han havde "skabt nye poetiske udtryk i den store amerikanske musiktradition".