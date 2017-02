Blind sheik dømt for angreb på World Trade Center er død

Egypteren Omar Abdel-Rahman, der blev dømt for angrebet på World Trade Center i New York i 1993, er død 78 år gammel i et fængsel i USA.

Det oplyser hans søn til nyhedsbureauet Reuters lørdag.

Sønnen fortæller, at han over telefonen fik at vide, at hans far var død.