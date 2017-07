Bjørn sætter tænderne i hovedet på sovende teenager

Den unge mand siger, at han vågnede til en "knasende lyd" omkring klokken 4 søndag morgen lokal tid.

En 19-årig ansat på et campingområde i den amerikanske delstat Colorado vågnede søndag morgen, da en sortbjørn bed ham i hovedet for at trække ham ud af den sovepose, han tilbragte natten i.

- Den knasende lyd var vel bjørnens tænder, der skrabede mod mit kranie, siger den ansatte, der kun har opgivet sit fornavn, Dylan.

Bjørnen nåede at slæbe ham tre til fire meter, før han fik vristet sig fri. Han slog bjørnen gentagne gange, og efterfølgende fik de andre ansatte bjørnen til at gå ved at råbe og kaste ting mod den.

Dylan blev efterfølgende behandlet på et nærliggende hospital.

Talskvinde for Colorados Parker og Dyreliv Jennifer Churchill oplyser, at bjørneangrebet fandt sted ved Glacier View Ranch 77 kilometer nordvest for Colorados hovedstad, Denver.

Sortbjørne er normalt ikke aggressive, men der er alligevel sket adskillige angreb i USA de seneste uger.

En kvinde og hendes hunde blev tirsdag angrebet, da de pludselig stod ansigt til ansigt med en bjørn og dennes unge i delstaten Idaho.

I juni dræbte sortbjørne to personer i Alaska ved to forskellige angreb.

Den 16-årige Patrick Cooper blev dræbt, da han afveg fra ruten under et motionsløb i bjergene syd for Anchorage, Alaska.

Minearbejder Erin Johnson, der også var fra Alaska, døde, efter at en bjørn maltrakterede hende og sårede hendes kollega under en gåtur.

Sortbjørne kan blive aggressive, hvis de føler, at deres unger er i fare. De er også kendte for at slå ud efter og bide mod folk, der sover i telte, som indeholder mad.

Angrebet i Colorado betegnes dog som atypisk, da der hverken var mad eller bjørneunger i nærheden.

Det er derfor sandsynligt, at bjørnen vil blive aflivet, hvis den bliver fundet, oplyser Jennifer Churchill. Hun siger desuden, at man vil bruge dna til at finde bjørnen.