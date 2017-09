Billetsalg til vinter-OL svigter i politisk trængte Sydkorea

Arrangørerne ønsker, at der kommer mere end én million tilskuere til OL, der begynder til februar. Det forventes, at 70 procent af tilskuerne bliver lokale.

I den første fase af billetsalget, der fandt sted fra februar til juni, har lokale indbyggere kun købt 52.000 billetter. Arrangørerne forventer, at man kan sælge 750.000.

Anderledes hurtigt går billetsalget i udlandet. Her er halvdelen af de 320.000 billetter, som arrangørerne forventer at sælge, blevet købt.

Nu er der dog en frygt for, at Nordkoreas adfærd vil skræmme udenlandske tilskuere fra at tage til OL i Sydkorea.

Nordkorea foretog forrige søndag sin sjette atomprøvesprængning.

Efter at den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, blev indsat i maj, lovede han, at han ville opbløde forholdet til Nordkorea. OL var en del af den plan, men det er blevet spoleret af Nordkoreas seneste provokationer.

Pyeongchang ligger kun 80 kilometer syd for grænsen til Nordkorea.

Lee Hee-beom, der er formand for Pyeongchangs arrangørkomité, sagde for nylig i et interview, at det er usandsynligt, at Nordkorea laver ballade til et OL, hvor landets egne atleter frit kan konkurrere.

Imidlertid er det stadig uvist, om nogen atleter fra Nordkorea overhovedet kvalificerer sig.

Arrangørerne bag OL i Pyeongchang har tidligere oplyst, at de vil markedsføre sig som PyeongChang frem mod OL-værtskabet i februar 2018.

Det sker, fordi de vil undgå navneforvirring med byen Pyongyang, der er hovedstad i Nordkorea.