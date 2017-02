Microsoft-grundlægger Bill Gates har valgt at bruge en del af sin milliardformue på indsatsen for at bekæmpe sygdomme og fremme udvikling i den tredje verden. På et pressemøde i Bruxelles sammen med EU's udenrigschef, Federica Mogherini, opfordrer han resten af verden til at bevare presset på den nye politiske ledelse i USA for at få USA til fortsat at investere i området.

Artiklen: Bill Gates opfordrer EU til at slå på tromme for bistand

Bill Gates opfordrer EU til at slå på tromme for bistand

Mangemilliardæren og filantropen Bill Gates opfordrer under et besøg i Bruxelles torsdag de europæiske lande til at bevare presset for at få andre lande til at investere i international udvikling og sygdomsbekæmpelse.

Uden at nævne USA's præsident ved navn antyder Gates ved et kort pressemøde, at han er bekymret for kommende nedskæringer under Trump-administrationen.