Bill Cosby ankommer til retten efter anklager om overgreb

Han er ankommet til første dag i en retssag, hvor han er anklaget for at have forgrebet sig på Andrea Constand i 2004.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters ankom Bill Cosby til retten med to assistenter. Han skulle samtidig have smilet og nikket til de fremmødte journalister.

Andrea Constand, der på tidspunktet for overgrebet spillede basketball for Templeton University og derigennem var i kontakt med Bill Cosby, siger, at han brugte en blanding af piller og vin til at bedøve hende.

Efterfølgende skulle han have befølt hende og lagt hendes hånd på sine kønsdele.

Sagen har fået enorm opmærksomhed i USA og selve retsakten foregår i Montgomery County Court i staten Pennsylvania. Juryen er hentet fra et andet sted i landet for at sikre en retfærdig rettergang.

Bill Cosby har ad flere omgange undgået at blive slæbt i retten på anklager om seksuelle krænkelser ved at indgå forlig. Men Andrea Constand har valgt at gå rettens vej.

Sagen mod Bill Cosby nyder stor mediebevågenhed og er blevet sammenlignet med sagen mod NFL-spilleren O.J. Simpson, der i 1995 blev frikendt for mordet på sin ekskone Nicole Simpson.

Som O.J. Simpson har Bill Cosby været et symbol for sorte mennesker i USA.

Gennem en lang karriere på tv, ikke mindst serien The Cosby Show, var han en foregangsmand i forhold til at vise det brede USA en mere positiv historie om sorte.

Men Bill Cosby er de seneste mange år gentagne gange blevet anklaget for at have forgrebet sig på kvinder. Over 50 har åbent anklaget ham for alt fra seksuelle krænkelser til krænkelser af mindreårige.

Bliver han dømt for overgreb mod Andrea Constand, kan han få over 30 års fængsel.

Bill Cosby selv afviser alle anklager.