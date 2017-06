Bilist påkører og kvæster otte foran banegård i Amsterdam

- Den mistænkte er blevet afhørt, og alt tyder på, at det ikke var overlagt, men vi efterforsker stadig sagen, skriver politiet på Twitter.

Otte personer blev kvæstet - to af dem alvorligt, oplyser hollandsk politi.

En bil pløjede sent lørdag aften gennem en menneskemængde foran hovedbanegården i Amsterdam.

Føreren af bilen blev anholdt, efter han kørte ind i en mur tæt på hovedbanegården.

Episoden fandt sted, blot en uge efter, at tre angrebsmænd brugte en varebil til at køre tilfældige mennesker ned på London Bridge i den britiske hovedstad, hvorefter de gik amok med knive i det nærliggende Borough Market. Her blev i alt otte personer dræbt.

Hollandske medier skriver, at lørdagens episode blev udløst, fordi bilisten havde parkeret bilen ulovligt, og da politiet henvendte sig, kørte bilen hurtigt væk og ramte flere personer.

Adskillige ambulancer blev hurtigt tilkaldt det befærdede område i hjertet af Amsterdam.

Holland har været i forhøjet beredskab efter en række angreb andre steder i Europa de seneste måneder.

Fredag blev en 29-årig mand anholdt, efter at han blev set med et videokamera uden for Hollands største stadion i forbindelse med en koncert, oplyser hollandsk politi.

Manden blev anholdt uden for Phillips Stadium i det sydlige Eindhoven, hvor den hollandske popsanger Guus Meeuwis var på scenen.

Hollandsk politi oplyser, at manden var kendt af myndighederne og muligvis radikaliseret. Politiet oplyser yderligere, at manden blev anholdt, fordi han "filmede og ikke havde nogen fornuftig forklaring på, hvorfor han gjorde det".

Den 29-årige mand blev tilbageholdt, og Guss Meeuwis gennemførte koncerten som planlagt.