En bilbombe kostede for få dage siden adskillige personer livet i Bagdad. Her inspicerer lokale stedets efter eksplosionen. Søndag har en bilbombe dræbt mennesker i en anden del af den irakiske hovedstad. Arkivfoto

Bilbombe i Bagdad dræber mindst 12 personer og sårer 50

I det østlige Bagdad har en bombe kostet menneskeliv. Det er endnu et angreb i en række af mange på en uge.

Dødstallet bliver af nyhedsbureauet AFP angivet til at være mindst 11. Mediet citerer læger for oplysningen.

Bomben er eksploderet søndag i den østlige del af Iraks hovedstad.

Angrebet var rettet mod et grøntsagsmarked i Jamila-distriktet. Det er et overvejende shiamuslimsk område af byen.

- En soldat ved indgangen til markedet i Jamila åbnede ild mod en bil med en selvmordsbomber i, efter at han havde set det mistænkelige køretøj. Men terroristen sprængte sin bil i luften, siger Saad Maan, talsmand for indenrigsministeren, ifølge AFP.

Det er knap en uge siden, at et selvmordsangreb i Bagdad kostede flere end 30 mennesker livet, mens godt 60 blev meldt såret. Det var det blodigste angreb i hovedstaden i to måneder.

Også her var der tale om en bilbombe. En selvmorder detonerede sprængladningen på et travlt torv i bydelen Sadr. Mange mennesker var samlet på torvets marked.

Bombeangrebet i sidste uge har Islamisk Stat (IS) taget skylden for.

Også nytårsaften blev Bagdad ramme om et blodbad. 28 mennesker blev dræbt, da to personer sprængte sig selv i luften. Det skete ligeledes på et marked.

Irak har været præget af krig og efterfølgende blodig vold, siden USA og en koalition med blandt andet Danmark i 2003 invaderede landet og fjernede præsident Saddam Hussein.