Bilbombe foran tyrkisk regeringspartis kontor sårer 27

Nyhedsbureau skriver, at eksplosion skete mellem det regerende AKP-partis kontor og guvernørens kontor.

Eksplosionen ramt en bygning, der ligger mellem det regerende AKP-partis kontor og guvernørens kontor i Van. Bygningerne ligger i hjertet af den travle by.

To af de sårede er politifolk.

Det står ikke umiddelbart klart, hvem der står bag bilbomben. Men Besir Atalya, der er valgt i Van til det tyrkiske parlament for AKP, peger på den forbudte kurdiske bevægelse PKK.

- Denne terrororganisation har tidligere gjort vores partibygning og AKP's tilstedeværelse til mål. Dette er et nyt et, siger han.

Lidt tidligere viste tv-billeder røg, der steg fra en bygning, og brandfolk, der var i gang med at oversprøjte for at slukke en brand.

Det sydøstlige Tyrkiet, hvor Van ligger, er et overvejende kurdisk område. Den kurdiske oprørsgruppe PKK og Tyrkiets hær genoptog sidste år en langvarig intern krig mod hinanden.

Van er en by med en blandet tyrkisk og kurdisk befolkning. Byen har tidligere været sparet for nogle af de værste angreb, som bland andet er set i den nærmeste store by, Diyarbakir.

Ifølge øjenvidner havde trykket fra eksplosionen knust ruderne i nabolaget, og AKP's bygning har fået betydelige skader.