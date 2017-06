Bevæbnet skoleelev skiftede mening og tilkaldte politi

En 15-årig britisk dreng, som tirsdag tog et haglgevær og 200 patroner med sig i skole, har indrømmet, at han havde til hensigt at anvende våbnet mod andre personer.

I opkaldet til alarmcentralen fortalte teenageren, at han havde mentale problemer og havde tænkt sig at skade andre.

Ud over haglgeværet, som drengen havde fjernet fra et våbenskab hos et familiemedlem, havde han også en kniv og en maske på sig. Det kom frem under et indledende retsmøde onsdag.

- Da han gik i skole, havde han disse ting skjult på sig. Umiddelbart havde ingen mistanke om et problem. Han fortsatte ind i et andet lokale og tog tingene frem. Heldigvis skiftede han mening og ringede til politiet, sagde anklager Omar Mahid.

I opkaldet til politiet blev han spurgt, om han overvejede at rette våbnet mod sig selv eller andre og svarede: "Nogen andre".

Han bekræftede også, at våbnet var ladt.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det, sagde han om geværet.

- Men jeg følte mig bare så vred i morges, og jeg var nødt til at få det ud.

Der var ingen problemer med drengen, da politiet ankom til skolen, og alt forløb fredeligt.

Men det kunne "tydeligvis" være endt i en tragedie, som man kender det fra skoleskyderier i USA, sagde anklageren.

The Telegraph skriver, at Warwick Crown Court ventes at afsige dom i sagen 14. juli.