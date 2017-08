Bevæbnede mænd skyder løs på hospital og dræber syv

Blandt de dræbte er to børn og fem voksne. Yderligere 12 personer er blevet såret ved episoden.

Syv personer er blevet dræbt i Guatemala, efter at et af landets største hospitaler blev stormet af bevæbnede mænd, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Direktøren fra Roosevelt Hospital, Carlos Soto, fortæller, at et ukendt antal bevæbnede mænd ankom til hospitalet og begyndte at skyde omkring sig.

- Loven vil måske ikke vurdere det, men dette er en terrorhandling, siger landets præsident, Jimmy Morales.

Præsidenten siger samtidig, at man nu vil øge sikkerheden ved landets hospitaler.

Fem personer er blevet anholdt efter skudepisoden. De er medlem af bandegrupperingen Mara Salvatrucha, der beskrives som en af de mest voldelige i Latinamerika, skriver nyhedsbureauet AP.

De ville angiveligt befri et fængslet bandemedlem, der var på hospitalet for at få medicinsk behandling.