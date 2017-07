Betjente i USA dræber australsk kvinde i pyjamas på gaden

I et interview med det australske tv-program Today Show onsdag kalder Turnbull Justine Damonds død for "et chokerende drab".

Turnbull siger, at han kræver svar på vegne af Justine Damonds familie, ligesom at han slår fast, at noget "tydeligvis gik tragisk galt".

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Lørdag aften ringede 40-årige Justine Damond til politiet for at anmelde det, hun troede var et seksuelt overgreb, som fandt sted bagved hendes hus i et ellers roligt villakvarter i Minneapolis.

Hun stod ude på gaden i sin pyjamas og talte med betjentene i politibilen, da hun blev skudt gennem bildøren på førersiden.

Ifølge læger fra Hennepin County Medical Examiner døde hun af et skudsår i maven.

Malcolm Turnbull fortæller videre i et interview med Nine Network, at den australske generalkonsul i Chicago er sat på sagen for at søge svar.

- Hvordan kan det ske, at en kvinde, der står ude på gaden i sin pyjamas og søger hjælp, bliver skudt, spørger premierministeren.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Amerikansk politi undersøger hændelsen og oplyser, at der ikke er fundet noget våben på stedet, hvilket bekræfter, at Justine Damond var ubevæbnet.

Betjentene havde kameraer på deres uniformer, men de var ikke tændt, da skuddet blev affyret. Heller ikke det kamera, som var monteret i politibilen, fangede hændelsen.

- Jeg kan godt forstå, hvorfor mange mennesker har spørgsmål om omstændighederne omkring skudepisoden, siger politichef i Minneapolis Janee Harteau.

- Jeg sidder med mange af de samme spørgsmål, og derfor har vi iværksat en intern uafhængig undersøgelse.

Justine Damond var fra den australske storby Sydney. Hun var uddannet dyrlæge og arbejdede som meditationslærer i Minneapolis, hvor hun boede med sin forlovede.