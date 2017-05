Berygtet sadistisk børnemorder er død i Storbritannien

De blev begge anholdt i 1966 og i første omgang dømt for tre mord. De indrømmede senere at have begået to mere.

De blev kendt som Moors-morderne, efter fire af deres ofre blev fundet nedgravet i nationalparken Saddleworth Moore lidt over 25 kilometer øst for Manchester.

- Vi kan bekræfte, at en 79-årig patient i langvarig behandling på Ashworths forvaringsanstalt er døde efter at være blevet fysisk utilpas, oplyser en talsmand for det topsikrede fængsel nær Liverpool.

Advokater, der repræsenterer Brady, meddelte allerede i januar, at Brady i flere år havde været sengeliggende og døende.

Hans død mandag kom kun få timer efter, at Terry Kilbride opfordrede Brady "til at gøre det eneste rigtige" og fortælle, hvor han begravede sit fjerde offer.

Kilbrides bror John blev dræbt af Brady i 1963, da han var 12 år.

Det fjerde offer var 12-årige Keith Bennet, hvis lig aldrig er blevet fundet.

- Vi vil bestemt fejre hans død, når det sker, sagde Kilbride til avisen The Sun lige inden, det blev kendt, at Brady havde udåndet.

Under retssagen mod Brady og hans medsammensvorne kom det frem, at de havde lydoptagelser med deres ofre. Her kunne man høre, hvordan børnene bad for deres liv, inden de blev torteret og dræbt.