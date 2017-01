Berygtet narkobaron er sendt fra Mexico til USA

Allerede sidste år blev vejen banet for, at "El Chapo" kunne blive udleveret fra Mexico til amerikanerne.

Det skete, da Mexicos udenrigsministerium oplyste, at man ville gå med til en udlevering, efter at man havde fået garanti for, at han ikke vil blive dømt til døden i USA. Der blev dog ikke sat en dato for rejsen.

Guzmans advokater har arbejdet hårdt på at forhindre udleveringen, men den kamp ser altså ud til at være tabt.

Mexicaneren vil formentlig komme for retten i de to delstater Texas og Californien. Her er han anklaget for drab og forbrydelser i forbindelse med narkotika.

I sommeren 2015 havde han held til at flygte fra det topsikrede Altiplano-fængsel i Mexico via en lang tunnel, der førte op til hans celle. Flugten skete få uger efter USA's krav om udlevering.

Efter et halvt år på fri fod blev Guzman dog anholdt af mexicanske elitesoldater og sat tilbage bag tremmer.

Det var ikke første gang, at Guzman, hvis Sinaloa-kartel har smuglet stoffer til det meste af verden, har været på flugt.

I 2001 lykkedes det ham at flygte fra et fængsel ved at gemme sig i en vogn med vasketøj. Efter 13 år på flugt blev han anholdt i 2014.