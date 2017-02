Berlins politi anholder 26-årig for planlagt jihadangreb

Den anholdte menes at tilhøre en militant islamistisk gruppe, og politiet kalder anholdelsen "en stor succes for antiterror indsatsen."

Politiet i Berlin har anholdt en 26-årig tysk mand, som har erkendt, at han havde planer om at lokke politifolk og soldater i en fælde og dræbe dem med en hjemmelavet bombe.

Manden har tysk statsborgerskab og blev anholdt onsdag. Han er sigtet for "at planlægge alvorlige voldshandlinger, som er en trussel mod statens sikkerhed", oplyser statsanklagemyndigheden i den nordlige by Celle.

- Under afhøringer har manden indrømmet, at han havde en plan om narre politifolk og soldater i en fælde og dræbe dem med hjemmelavede sprængstoffer, hedder det i en pressemeddelelse.

Tyskland er i forhøjet alarmberedskab efter en række blodige angreb sidste år. Det dødeligste skete i Berlin 19. december, da en islamist kørte en lastbil ind i en menneskemængde på et julemarked. 12 blev dræbt.

Islamisk Stat har taget skylden for angrebet i Berlin.

De tyske sikkerhedstjenester anslår, at der er omkring 10.000 radikale islamister i landet. 1600 af dem menes at have forbindelse til militante grupper.

Tidligere i denne måned gennemførte politiet en række ransagninger i universitetsbyen Göttingen. Byen ligger nær Northeim.

I den forbindelse blev to islamister anholdt. De var under mistanke for at være tæt på at udføre et angreb.