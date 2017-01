Berlins borgmester advarer Trump mod at bygge grænsemur

Müller forklarer sin indblanding med, at Berlin, som i mange år var delt af en mur, "ikke stiltiende kan se på, når et land planlægger at bygge en mur".

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tro over for sine løfter under efterårets valgkamp i USA underskrev Trump onsdag et dekret om byggeri af en "fysisk barriere" langs den 3200 kilometer lange grænse.

Og i et interview med tv-stationen ABC News gjorde han det klart, at hensigten er at få håndværkerne i gang hurtigst muligt.

I protest mod byggeplanerne aflyste Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, torsdag et planlagt besøg i Washington på tirsdag.

Under den kolde krig var Berlin fra 1961 til slutningen af 1989 splittet af Berlinmuren.

- Vi berlinere ved bedst, hvor meget lidelse opdelingen af et helt kontinent med pigtråd og beton kan medføre, udtaler Michael Müller.

Borgmesteren refererer til Jerntæppet, som forhindrede fri bevægelighed mellem Vest- og Østeuropa.

At noget tilsvarende nu er undervejs i begyndelsen af det 21. århundrede på den anden side af Atlanterhavet er håbløst, mener Michael Müller.

- Vi kan ikke bare acceptere det, hvis vores historiske erfaringer tilsidesættes af dem, som vi i høj grad skylder vores frihed: amerikanerne.

I sin opfordring til Trump om "ikke at gå ned ad den forkerte vej", som fører til "isolation og udstødelse", fremhæver socialdemokraten Müller også den fortsatte opdeling af den koreanske halvø og Cypern.

Borgmesteren genkalder sig også den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagans nu legendariske appel i 1987 til Sovjetunionens daværende leder, Mikhail Gorbatjov:

- Hr. Gorbatjov, riv denne mur ned, sagde Reagan i en tale ved Brandenburger Tor, den berømte byport i Berlin.

- Kære præsident, byg ikke den mur, lyder det i Müllers appel til Trump.