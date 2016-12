Berlin-mistænkt flygtede formentlig alene

- Alting tyder på, at han var alene, da han blev skudt og dræbt under en skudveksling med italienske politifolk.

Manden, som er mistænkt for at stå bag angrebet mod et julemarked i Berlin i mandags, flygtede efter at al sandsynlighed alene, siger en italiensk embedsmand til den amerikanske tv-station CNN.

En kilde fra Italiens antiterrorenhed siger, at den 24-årige tuneser Anis Amri øjensynligt havde pakket sine ting i al hast. Han havde lidt over 1000 euro (omkring 7450 kroner) på sig.

Amri blev set på en række overvågningskameraer, da han passerede gennem togstationerne i Torino og Milano ved tretiden natten til fredag.

I en video, som er lagt ud på hjemmesiden Amaq, der er knyttet til Islamisk Stat, ses Amri sværge troskab over for jihadistgruppens leder, Abu Bakr al-Baghdadi.

- Vi vil slagte korstogsridderne, som bombarderer muslimerne hver dag, siger han på videoen.

Det er ikke klart, hvornår videoen er optaget.

Ifølge CNN's oplysninger havde Amri taget tre par bukser på uden på hinanden. Han var ikke i besiddelse af en mobiltelefon eller identitetspapirer.

Tuneseren blev spottet af en politipatrulje nær togstationen Sesto San Giovanni i den nordlige del af Milano. Forstaden er den sidste på en metrolinje, og der ligger en travl busterminal med busforbindelser til Spanien, Marokko, Albanien og Syditalien.

Mange udlændinge passerer igennem området, og der er en særlig intens politipatruljering.

- Jeg bliver bedt om at vise papirer her hver eneste dag, siger Aziz, en ung marokkansk arbejder.

Ifølge den italienske avis La Stampa mener det italienske politi, at Anis Amri kom til Italien med tog fra Chambery i det sydøstlige Frankrig. Han opholdt sig tre timer i Torino.

Han tog derefter til Milano og ud til Sesto San Giovanni. Det vides ikke, om han planlagde et nyt angreb eller ville forsøge at rejse videre, måske med nye id-papirer. Amri har tidligere været fængslet i fire år i Italien for at have sat ild til en skole.

12 blev dræbt og omkring 50 såret, da en lastbil mandag aften kørte ind gennem et travlt julemarked midt i Berlin. Tysk politi har fundet Amris id-papirer og fingeraftryk i lastbilen og mener, at det var ham, der sad ved rattet.