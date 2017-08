Belgisk politi affyrer skud mod bil og tilkalder bombeenhed

Det skete ifølge politiet, efter chaufføren ræsede over for rødt lys, og politiet efterfølgende satte efter bilen, der har tyske nummerplader.

Efterfølgende tilkaldte ordensmagten bomberyddere, fordi bilens chauffør hævdede at have sprængstoffer i bilen.

- Manden kørte mistænkeligt og undlod at stoppe ved et trafiklys, siger Ine van Wymersch fra det belgiske politi.

- Da politiet arresterede manden, hævdede han at have sprængstoffer. Så for ikke at løbe nogen risiko, er militæret blevet tilkaldt for at undersøge det nærmere, siger hun.

Politiet afspærrede området og lokale beboere fik besked på at blive inden døre, mens bomberydderne arbejder.

Vidner siger til nyhedsbureauet Reuters, at der er hørt to kontrollerede sprængninger på stedet, men det står endnu uklart, om episoden har forbindelse til et muligt planlagt angreb.

Bydelen Molenbeek har en høj koncentration af muslimske indbyggere. Området har de seneste to årtier været forbundet med en række islamistiske angreb i Europa.

Beredskabet i den belgiske hovedstad og andre dele af Belgien er forhøjet, siden en metrostation og lufthavnen i Bruxelles blev ramt af angreb i marts 2016. 32 blev dræbt og hundredvis såret.