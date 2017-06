Beboer i højhus: Alt er røg. Vi kan ikke komme ud.

- Vi tænkte først, at det var sikrest at blive inde, men vi fik kort efter ordre til at forlade bygningen, siger han og henviser til, at nogle stadig lå og sov på etagerne højere oppe, da han i første omgang lukkede sin hoveddør.

En af beboerne i højhuset, David Benjamin, siger til BBC, at han og hans kæreste blev vækket af larm fra opgangen og af en nabo, som bankede på deres dør.

- Men kort tid efter hørte vi advarselsråb nedefra om, at alle skulle ud hurtigt. Vi havde problemer med at komme gennem en branddør, men kom til sidst ned, tilføjer han.

David Benjamin siger, at folk på gaden råbte "spring ikke!, spring ikke!"

- Jeg har helt ærligt ingen idé om, hvorvidt nogen sprang ud for at komme væk, men det vigtigste for mig er, hvorfor brandalarmerne ikke virkede inde i bygningen.

Øjenvidnet Jody Martin siger, at hun så en person falde ud, og at en anden holdt en baby ud af et vindue, mens hun hørte skrig.

- Vi kan ikke forlade vores lejlighed, fordi der er for meget røg i opgangene, hørte jeg nogen råbe.

Ifølge avisen The Sun var der enkelte personer, som sprang ud fra deres vinduer eller som klatrede ned ved hjælp af sammenbundne lagner.

Brandfolk oversprøjtede vinduer i lejligheder, hvor der var mennesker, for at få dem nedkølet, så folk kunne opholde sig der og kommunikere med redningsmandskabet.

- Der var en kvinde med et barn. Jeg så hende vinke for 30 minutter siden. Jeg så brandfolkene sprøjte vand op på hendes vindue, sagde en mand tidligt onsdag til avisen The Guardian.

Et anden øjenvidne, Hadil Alamily, siger til The Guardian, at hun fra en af de øverste etager havde set en person, der hoppede rundt i flammer. Hun siger, man med en lommelygte signalerede SOS.

- Han skreg "hjælp, hjælp, hjælp", men ingen hjalp. Der var bogstaveligt talt ild i ham, og han hoppede rundt.

Branden i den 24 etager høje bygning brød ud før klokken 01.30 natten til onsdag.

Den britiske ambulancetjeneste siger, at der onsdag formiddag er bragt over 50 mennesker til fem forskellige hospitaler fra det brændende højhus.

Londons brandinspektør siger, at der er omkommet mennesker ved branden i højhuset. Men han sætter ikke tal på.

Bygningen hedder Grenfell Tower og huser 120 lejligheder. Den ligger på Latimer Road i bydelen White City nær Notting Hill.