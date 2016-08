Beatles-stjernes drabsmand må blive siddende bag tremmer

Chapman er i dag 61 år gammel, og han blev dømt til at sidde i fængsel mellem 20 år og livstid for drabet på Lennon 8. december 1980.

Han er mentalt forstyrret, men blev alligevel berettiget til at søge prøveløsladelse i 2000.

- Jeg kan bekræfte, at han har fået afslag på ansøgningen, siger en talsmand for Wende Correctional Facility, der er et højsikkerhedsfængsel i den nordlige del af delstaten New York.

Det er to år siden, at Chapman senest ansøgte om at blive sat fri. Han kan næste gang ansøge om at blive prøveløsladt i august 2018.

Dengang skrev myndighederne i New York til Chapman, at hans løsladelse "ville være uforenelig med samfundets ve og vel og vil underminere respekten for lovgivningen".

John Lennon ville være 75 år i dag, hvis han stadig levede. Han blev født i Liverpool i 1940, og han nåede skyhøj popularitet som frontfigur i det legendariske The Beatles.

Blandt andet er Lennon kendt for at påstå, at Beatles var "mere populære end Jesus."

Lennon var ved sin død gift med den japanske kunstner Yoko Ono. De to viede deres liv til pacifisme.

Yoko Ono er en kendt modstander af at lade Chapman få prøveløsladelse.