Banedanmark og PET drøfter al-Qaeda-opfordring om togangreb

Danske myndigheder har reageret på, at Al-Qaedas magasin, "Inspire", opfordrer til at begå terror ved at afspore tog.

- Vi holder øje med, hvad der kan være af trusler. Vi så det i fredags og tog kontakt til Politiets Efterretningstjeneste, som vi løbende er i dialog med om sikkerheden, oplyser Banedanmark til BT.

Banedanmark ønsker dog ikke at gå i detaljer med, hvad der bliver drøftet.

Men den statslige virksomhed er i forvejen forberedt på at håndtere angreb, naturkatastrofer eller andre større hændelser, tilføjer Banedanmark ifølge BT.

Også de svenske myndigheder har reageret, bekræfter Trafikverket over for Aftonbladet.

Ifølge BT har myndigheden opfordret personale til at være opmærksomt.

På forsiden af Al-Qaedas magasin kan man se et tog, der slår gnister på skinnerne og overskriften "Train Derail Operations", der betyder "Togafsporingsoperationer".

Ifølge magasinet Inside Business er der hele 18 af i alt 94 sider inde i magasinet, der blandt andet detaljeret beskriver, hvordan et tog kan afspores.

- I mere end et år er denne idé blevet researchet i stort omfang af en gruppe, der har dedikeret størstedelen af dens fokus og tid på at finde en omfattende og alligevel simpel måde at udforme det her værktøj, står der blandt andet.

Ifølge Inside Business udpeger "Inspire" Storbritannien, USA og Frankrig som lande, der "åbent har udvist fjendtlighed over for muslimer" og opfordrer sine læsere til at udføre angreb i de tre lande.

Der er god grund til at tage truslen fra al-Qaeda alvorligt.

Det forklarer journalist og underviser Deniz Serinci, der er forfatter til flere bøger om islamisme, over for BT.

- Al-Qaedas magasin har også tidligere opfordret til at køre folk ned - altså den her lastbilsterror, som vi nu ser. Så der er jo nogle, der føler sig inspireret af det, siger Deniz Serinci til avisen.