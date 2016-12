Ban Ki-moon vinker farvel til FN efter ti år

1. januar slutter Ban Ki-moons to perioder som generalsekretær for den verdensomspændende organisation FN.

FN's generalsekretær Ban Ki-moon havde en følelsesmæssig stærk afsked til FN fredag, hvor han vemodigt beskrev sine to perioder ved roret for organisationen som et slags eventyr.

Søndag 1. januar tager den tidligere portugisiske premierminister António Guterres over for Ban Ki-moon som generalsekretær.

67-årige Guterres bliver den første generalsekretær for FN, der tidligere har været premierminister.

I den mere seriøse ende fastslog Ban Ki-moon, at det havde været "et privilegium" at stå i spidsen for en organisation, der har forsøgt at stoppe global konflikt og lidelser - samt at det havde været en ære at dele den mission med hans kolleger.

- I skal være meget stolte - ligesom jeg er meget stolt af at kalde jer mine kolleger, sagde den sydkoreanske diplomat.

Han fortalte, at han i sit årti hos FN har forsøgt:

- Aldrig at give op. At blive ved med at drømme, at blive ved med at tro og fortsætte med at arbejde hårdt, indtil vi opnår fremskridt.

Ban Ki-moon tilføjede, at som generalsekretær har han været styret af et ønske om "at holde fokus på mennesker - menneskers rettigheder og menneskers værdighed" samt at forsvare dem, "der bliver efterladt".

Nytårsaften kommer sydkoreaneren til at være på Times Square i New York.

- Millioner af mennesker vil kigge med, når jeg mister jobbet, jokede Ban Ki-moon.

Det var 1. januar 2007, at Ban Ki-moon tiltrådte som generalsekretær for FN. I sommeren 2011 blev han enstemmigt genvalgt og fik dermed endnu en periode i spidsen for FN.