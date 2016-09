Båd med 600 migranter kæntrer ud for Egyptens kyst

Ifølge en lokal embedsmand er det det hidtil største forsøg på illegal menneskesmugling ved kyststrækningen Kafr al-Sheikh, skriver Mena.

Redningsmandskab leder fortsat efter flere overlevende efter ulykken, oplyser to politikilder til nyhedsbureauet AFP.

Om bord på båden var egyptiske, syriske og afrikanske migranter og flygtninge, siger sikkerhedskilder til Reuters.

Menneskesmuglere sætter ofte alt for mange mennesker på bådene, som for manges vedkommende knap er i stand til at sejle.

Passagererne betaler dyrt for turen, som de håber kan bringe dem mod Europa. Men for mange koster det dem i stedet livet.

Siden 2014 er over 10.000 mennesker druknet i forsøget på at krydse Middelhavet, viser tal fra FN.

Ulykken kommer få måneder efter, at chefen for EU's grænseagentur, Frontex, advarede om, at migranter i stigende grad er begyndt at bruge Egypten som udgangspunkt for den farlige tur over Middelhavet.

Efter at EU har indgået en udskældt flygtningeaftale med Tyrkiet, og mange af landegrænserne på Balkan er lukket med høje pigtrådsmure, søger migranterne andre ruter.

- Egypten er begyndt at blive et afrejseland, siger Frontex-chef Fabrice Leggeri i et interview med tyske medier i juni.

- Antallet af både, der sætter ud fra Egypten mod Italien, er oppe på tusind i år, tilføjer han.