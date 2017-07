BBC skal offentliggøre tv- og radioværters løn

Reglen er indført efter lang tids pres i de britiske medier og blandt de britiske politikere om at få mere gennemskuelighed over, hvad den britiske udgave af DR betaler sin værter.

Søndag kommenterer BBC ifølge The Guardian på den kommende offentliggørelse ved at fortælle, at under en kvart procent af selskabets samlede antal radio- og tv-værter tjener over 150.000 pund om året.

Den kommende offentliggørelse af lønniveauer med navns nævnelse har mødt kritik.

- Det er meget ukomfortabelt for os alle sammen. Jeg er godt betalt, men jeg er meget mindre overbetalt end folk der arbejder for andre mediehuse, siger Andrew Marr, en ganske brugt BBC-vært.

Medie-analytiker Claire Enders er også skeptisk over for den nye regel.

- Der er denne her opfattelse af, at folk der arbejder for BBC skal betales som den laveste embedsmand og måske endda skulle arbejde gratis.

- Dette her har været et ikkeeksisterende problem så længe, at det er svært at tro på, siger hun ifølge Guardian.

BBC selv siger, at man frygter, at den offentlige fremvisning af lønniveauer vil gøre det lettere for andre mediehuse at snuppe BBC's værter.

- Hvis nogen er så succesfulde, at de kan kræve en enormt høj løn, så fint for mig.

- Kan de gå over til en anden kanal og få en stor løn, så lad dem gøre det. BBC bør ikke føle, at det skal matche andre medier på lønnen, sagde daværende konservativ kulturminister John Whittingdale.