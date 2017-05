BBC: 74 lande er ramt af ondsindet cyberangreb

Premierminister Theresa May siger, at det ikke kun er et angreb på britiske hospitaler.

- Dette var ikke rettet mod NHS. Det er et internationalt angreb, og en række lande og organisationer er blevet berørt, siger hun.

Ifølge BBC har det ondsindede cyberangreb været rettet mod 74 lande, henunder også USA, Kina, Rusland, Spanien, Italien og Taiwan.

- Dette er enormt, lyder det fra Jakub Kroustek fra antivirusprogrammet Avast.

Noget tyder på, at hackerne bruger et hacking-værktøj, som blev stjålet fra den amerikanske efterretningstjeneste NSA for nylig, siger eksperter til BBC.

I en erklæring fra NHS i England hedder det, at en række computere på hospitaler er blevet ramt af det ondsindet angreb med "ransomware".

Men det skønnes, at patientdata foreløbig ikke er berørt af angrebet.

Den virus, som har ramt computerne, menes at være en allerede kendt, som går under navnet Wanna Decryptor, skriver Reuters. Andre eksperter henviser til en ransomware med navnet WannaCry.

Den såkaldt ransomware angriber filer på computerne og låser dem. Typisk kræver hackerne, der står bag, penge for at dekryptere de ramte filer. Ellers vil de forblive utilgængelige.

På NHS' computere, der tilsyneladende er ramt, dukker der en besked op på skærmen. Her kræver man, at brugeren betaler 300 dollar i bitcoin for at låse filerne op igen.

Flere læger har beskrevet fredagens problem på sociale medier. En af dem skriver:

- Vores hospital er nede. Vi får en besked, der siger, at vores computere nu er under deres (hackernes, red.) kontrol, og at vi skal betale et pengebeløb. Og nu er alt væk, lyder det ifølge The Guardian.

NHS er det offentlige sundhedsvæsen i England, Wales og Skotland. Det blev indført i Storbritannien efter Anden Verdenskrig.

NHS blev forbillede for det offentlige sundhedsvæsen i Danmark og det meste af Europa.