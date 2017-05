Avis: Trumps svigersøn foreslog spionsikret link til Putin

Det skriver The Washington Post natten til lørdag dansk tid.

Oplysningerne har avisen fra unavngivne regeringskilder med indsigt i efterretningsrapporter om Kushners samtale, skriver Reuters.

Kushner gik så vidt, skriver avisen, at han nævnte muligheden for at bruge det russiske diplomatis faciliteter i USA til at beskytte en sådan kommunikationslinje mod at blive overvåget.

Både under valgkampagnen sidste år og nu er Jared Kushner med i Trumps kreds af rådgivere.

Oplysningerne i The Washington Post er breaking news på blandt andet CNN.

En juraprofessor fra Harvard, Alan Derschowitz, understreger dog over for tv-stationen, at Kushner efter alt at dømme ikke kan komme i fedtefadet som følge af historien.

- Det burde være ulovligt, men der er ikke noget i avisens afsløringer, der peger på det, siger Alan Derschowitz.

Men afsløringen er ifølge nyhedsbureauet AFP "endnu en sensationel detalje i strømmen af påstande, der rejser spørgsmål om Trump-lejrens forhold til russerne".

Torsdag afslørede NBC News og The Washington Post, at Jared Kushner bliver efterforsket af FBI. Det sker som led i en undersøgelse af russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg.

Kushner er inddraget, fordi han i december havde kontakt med blandt andet den russiske ambassadør i USA, Sergej Kisljak, samt en bankmand fra Moskva.

FBI's undersøgelse af forbindelserne mellem Donald Trumps lejr og Rusland har trukket overskrifter i månedsvis.

Det har fået Donald Trump til at påstå, at han er udsat for en heksejagt.

I februar fratrådte Trumps daværende nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn. Det skete, efter at han var blevet beskyldt for at tale usandt om sine møder med Sergej Kisljak.

Siden da har Trump også fyret FBI-chef James Comey, der stod i spidsen for FBI's undersøgelse af Ruslands rolle i præsidentvalget.

Efter afskedigelsen er en ny særlig anklager blevet udpeget til at lede undersøgelsen. Valget er faldet på den tidligere FBI-chef Robert Mueller.