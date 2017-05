Avis: Trumps mulige russer-læk byggede på info fra Israel

Det skriver The New York Times, der angiver anonyme embedsmænd for oplysningen. Embedsmændene er angiveligt en nuværende og en tidligere medarbejder med kendskab til efterretningerne, der blev givet til USA.

Ifølge The Washington Post var informationerne fortrolige og risikerer at afsløre en kilde inden for Islamisk Stat (IS).

Derudover havde USA ifølge avisen ikke fået grønt lys fra den udenlandske tjeneste bag oplysningerne til at dele dem med russerne.

Israel er en af USA's tætteste allierede og en vigtig partner i indsamling af efterretninger i Mellemøsten.

At præsident Trump har givet oplysninger videre, kan derfor komplicere det amerikansk-israelske forhold, skriver The New York Times. Særligt fordi det kan betyde, at oplysninger fra Israel ender hos Iran - Israels fjende, men Ruslands allierede.

Israelske embedsmænd har ikke bekræftet, at Israel var kilde til efterretningerne, som Donald Trump delte med udenrigsminister Sergej Lavrov og Ruslands ambassadør, Sergej Kisljak, i Det Hvide Hus i sidste uge.

I en mail til The New York Times skiver Israels ambassadør i USA, Ron Dermer, dog, at Israel og USA fortsat har et tæt forhold i kampen mod terror.

- Israel har fuld tillid til vores forhold med USA om at dele efterretninger og ser frem til et tættere forhold i de kommende år under præsident Trump, skriver Dermer.

Ifølge de anonyme embedsmænd havde Israel bedt USA om at være forsigtig med at dele efterretningerne.

Trump selv skrev tirsdag eftermiddag på Twitter, at ja, han delte oplysninger med Rusland, "som jeg har absolut ret til".

Han sagde ikke noget om, hvorvidt det var hemmelige oplysninger.