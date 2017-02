I weekenden var der igen demonstrationer mod Trumps indrejseforbud. Her er det på Times Square i New York.

Avis: Trump vil udvise markant flere papirløse indvandrere

Trump og hans stab arbejder på et nyt indrejseforbud, mens nye retningslinjer betyder, at flere skal udvises.

Det skriver New York Times, efter det amerikanske ministerium for indenlandsk sikkerhed tirsdag har offentliggjort dele af Trump-administrationens nye retningslinjer på området.

USA's præsident, Donald Trump, ventes at stramme markant op på reglerne for indvandring.

Under USA's foregående præsident, Barack Obama, blev det prioriteret at udvise papirløse indvandrere, som havde begået alvorlig kriminalitet.

Men ifølge de nye retningslinjer skal alle, som har forbrudt sig mod loven, udvises. Det gælder også dem, der har givet falske oplysninger til myndighederne eller fået sociale ydelser, som de ikke var berettiget til.

Under Obama var reglerne desuden sådan, at papirløse indvandrere, der befandt sig inden for en afstand af 160 kilometer fra grænsen og havde opholdt sig i USA i mindre end 14 dage, kunne udvises.

Med de nye retningslinjer er reglerne ændret, så de direkte udvisninger kan udføres over hele landet og for personer, der har opholdt sig i USA i op til to år.

Ministeriet for indenlandsk sikkerhed har ifølge New York Times fået besked på at begynde processen med at ansætte 10.000 nye medarbejdere til at arbejde inden for indvandring og grænsesikring.

Samtidig arbejder Trump og hans medarbejdere på et nyt indrejseforbud i stedet for det dekret, der midlertidigt er stoppet af en føderal domstol.

Ifølge et udkast, som nyhedsbureauet AP har set, og som gengives i flere amerikanske medier, vil præsidenten stadig forbyde indrejse fra Iran, Irak, Somalia, Libyen, Sudan, Syrien og Yemen i 90 dage.

Forskellen i det nye dekret er, at det kun skal gælde personer, som ikke har visum, og som ikke har været i USA før.

Dermed undgår Trump-administrationen, at det rammer folk med opholdstilladelse og gyldigt visum.