Avis: Trump er i søgelyset hos Rusland-anklager Mueller

Robert Mueller blev i maj udpeget til at undersøge påstande om, at Rusland påvirkede præsidentvalget og i al hemmelighed havde kontakt til folk tæt på Donald Trump.

Og som led i det arbejde kigger Mueller på, om Trump muligvis har forsøgt at obstruere arbejdet med at skabe klarhed over sagen, skriver avisen.

Mueller har anmodet en række nuværende og tidligere topfolk fra amerikanske efterretningstjenester om at lade sig udspørge om deres kendskab til sagen.

Det oplyser flere personer, som Mueller har orienteret om anmodningerne, til avisen.

Dan Coats, som Trump tidligere i år udnævnte til direktør for den nationale efterretningstjeneste, har indvilget i at møde op.

Det samme har Mike Rogers, leder af National Security Agency, og hans forgænger på posten, Richard Ledgett, oplyser de anonyme kilder.

Samtalerne med Muellers efterforskere kan finde sted allerede denne uge.

En talsmand for Robert Mueller afviser at kommentere oplysningerne ifølge Reuters.

Tidligere FBI-direktør James Comey sagde i en høring i Kongressen i sidste uge, at han tror, at Trump fyrede ham for at underminere FBI's undersøgelse af eventuelle forbindelser mellem Trumps valgstab og Rusland.

Men Comey afviste at komme med sin vurdering af, om Trump direkte forsøgte at stille hindringer i vejen for FBI's undersøgelse.

Donald Trump lod efter Comeys vidneudsagn i Senatets efterretningskomité forstå, at han følte sig renset.

- Præsidenten føler, at han har fået komplet og fuldstændig oprejsning, meddelte Trumps advokat Marc Kasowitz ifølge nyhedsbureauet AFP.

Videre oplyste advokaten, at Trump var glad for, at James Comey "endelig offentligt har bekræftet, at præsidenten ikke var en del af Ruslands-efterforskningen".

Trump selv har ikke høje tanker om undersøgelsen. Han har kaldt Rusland-anklagerne for en "heksejagt" mod ham og et "fupnummer".

Robert Mueller har som særlig anklager beføjelse til at rejse tiltale mod eventuelle mistænkte i sagen.