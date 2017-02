Avis: Rusland stod bag attentatplan mod Montenegros leder

Britiske myndigheder er overbeviste om, at Rusland stod bag et forsøg på at dræbe Montenegros Vesten-venlige premierminister, Milo Djukanovic, i oktober.

En særlig anklager i Montenegro sagde i november, at russiske nationalister havde planlagt attentatet mod Djukanovic for at vælte den montenegrinske regering.

Den russiske regering har afvist ethvert kendskab til plottet.

Sunday Telegraph har imidlertid talt med embedsmænd i den britiske regering, der mener, at plottet mod Djukanovic var udtænkt af russiske myndigheder.

Plottet var ifølge kilderne udtænkt således, at russiske nationalister ville få skylden for attentatet.

- Vi taler om et plot for at forstyrre eller overtage magten på en eller anden måde. Man kan ikke forestille sig, at det ikke har været gennem en godkendelsesproces, siger en af kilderne til avisen.

Ifølge avisen har britiske og amerikanske efterretningstjenester samlet beviser, der peger på russisk indblanding på "højeste niveau" i plottet mod Montenegros regering.

En talskvinde for det britiske udenrigsministerium fastholder, at montenegrinske efterforskere stadig mener, at russiske nationalister stod bag plottet.

- Montenegro må selv gennemføre en kompetent og åben juridisk proces og retssag mod de mistænkte bag kupforsøget, siger talskvinden.