Avis: Hovedmistænkt for angreb i Barcelona anholdt

Politiet vil dog ifølge nyhedsbureauet AP ikke bekræfte, at den 22-årige er anholdt.

Samtidig melder radiostationen Cadena Ser med catalonsk politi som kilde, at en mand iført et bombebælte er blevet skudt vest for Barcelona. Det står umiddelbart ikke klart, om personen er død af skuddene.

Det står ikke umiddelbart klart, om der er en sammenhæng mellem anholdelsen og skyderiet, og om der er tale om én og samme person.

Politiet i den spanske region Catalonien har skrevet på Twitter, at der klokken 16.39 er en politiaktion i gang i Subirats. Det er en forstad vest for Barcelona.

De spanske myndigheder har tidligere mandag bekræftet, at de arbejder ud fra hypotesen om, at det var Younes Abouyaaqoub, som sad bag rattet ved bilmassakren i torsdags, hvor fodgængere blev kørt ned på Barcelonas gågade La Rambla.

Younes Abouyaaqoub menes at være en del af en ekstremistisk celle, der planlagde flere angreb i Barcelona.

Foruden angrebet på La Rambla gennemførte personer fra cellen også et bilangreb natten til fredag i kystbyen Cambrils.

Myndighederne i Spanien har mandag oplyst, at de har identificeret i alt 15 dødsofre for de to angreb i Barcelona og Cambrils.

Otte mænd - deriblandt to mindreårige drenge - og syv kvinder blev dræbt.