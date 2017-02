Avis: Britisk IS-drabsmand var tidligere Guantanamo-fange

Det fortæller et familiemedlem til den nu afdøde jihadist ifølge onsdagens The Times.

Et britisk medlem af Islamisk Stat (IS), som ifølge bevægelsen har sprængt sig selv i luften i et bombeangreb mod irakiske soldater, havde en forhistorie som fange på Guantánamo-basen.

Krigeren hedder ifølge den britiske avis Jamal al-Harith. Han var fra 2002 og to år frem tilbageholdt på USA's flådebase ved Guantánamo i Cuba.

Den amerikanske organisation Site, der overvåger islamistiske hjemmesider, offentliggjorde mandag et fotografi af en person, som ifølge IS udførte et selvmordsangreb mod irakiske soldater uden for byen Mosul.

Fotoet viser sig at forestille Jamal al-Harith.

- Det er ham. Jeg kan se det på smilet. Hvis det er sandt, så har jeg mistet en bror, siger Leon Jameson, bror til Jamal, til The Times.

To unavngivne kilder bekræfter oplysningen over for Channel 4 News.

På fotografiet ses en smilende person, iført camouflagetøj, som tilsyneladende sidder i et køretøj med ledninger og kontakter i baggrunden.

De britiske myndigheder kan ikke verificere mediernes oplysninger.

Jamal al-Harith var en muslimsk konvertit med rødder i Jamaica. Han blev født som Ronald Fiddler.

Han blev i 1990'erne fængslet i Afghanistan af den dengang regerende Talibanbevægelse, fordi han havde et britisk pas.

Efter regimet var væltet, blev han i begyndelsen af 2002 anholdt af amerikanske styrker og sendt til Guantánamo.

Her, har han siden hævdet, blev han udsat for tæsk og nedværdigende behandling.

Da han i 2004 vendte tilbage til Storbritannien, blev han udspurgt af britisk politi og derefter løsladt.

Ifølge BBC rejste han i april 2014 ind i Syrien via Tyrkiet. Året efter fulgte hans hustru sammen med parrets fem børn i et forsøg på at få ham til at vende ryggen til IS.

Efter familiens genforening ville bevægelsen ikke tillade hende at forlade området, og hun blev derfor smuglet ud, har hun fortalt Channel 4 News.